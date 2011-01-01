Шӱкшак орам верештме годым

Общероссийский калык фронтын (ОНФ) Башкортостан Республикысе пӧлкажын чолга еҥже-влак «Генеральная уборка» экологий проектым ямдыленыт. Тудын дене келшышын, нуно шӱкым чумырымо вер-влак шотышто интерактивный картым ыштеныт. Тушто кажне кумылан айдеме шӱкым келшыдыме верыште чумырымо нерген уверым коден кертеш. Тачысе кечылан республикыште илыше калык тиде картыште куштырам санкций деч посна чумырымо кандаш верым палемден.Тиде Уфимский, Краснокам, Белорецк, Бирск районлаште законлан ваштарешлыше верыште улшо шӱкым кышкыме вер-влак. Верештме факт-влак почеш верысе муниципалитет да эскерыше органлаш обращений-влакым колтымо. Башкортостан Республикыште ОНФ-ын «Генеральная уборка» проектшым илышыш шыҥдарыме сомылым координатор семын М. Шафиков вуйлата. Тудын мутшо почеш, санкционированный огыл свалкым чумырымо нерген увертарашлан kartasvalok.ru сайтыш пурыман, шке регионым ойырыман да шӱкшакым чумырымо верын адресшым ончыктыман, тушкак келшыше фото-влакым колтыман да проблеме нерген каласыман.

Л. ГРИГОРЬЕВА.











