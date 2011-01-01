Шӱкшак орам верештме годым

Л. ГРИГОРЬЕВА.
|5 миллион наре еҥ изи пашадарым налеш< Ончычсо
|Вес лаштык >Шошо толеш, чон муро шочеш
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Л. ГРИГОРЬЕВА.
|5 миллион наре еҥ изи пашадарым налеш< Ончычсо
|Вес лаштык >Шошо толеш, чон муро шочеш
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Илен лекташ ситыше окса нерген
БР Правительствын пунчалже почеш, 2016-шо ийысе 4-ше кварталыште илен лекташ ситыше оксан ик тылзаш кугытшо ...Умбакыже...
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Чодыра воктен иледа гын…
1 март гыч чодыра воктен верланыше мландын озажлан, пушеҥге ден вондерлаш тул ынже пиж манын, ...Умбакыже...
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Налогым тӱлен огытыл
Башкортостаныште 300 тӱжем еҥ погылан налогым тӱлен огыл. Тыге 1 миллиард теҥгем поген шуктымо огыл, ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
...Умбакыже...