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Общественно-политическая газета "Чолман"

Келшымаш да калык пиал верч!

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

http://www.kitap-ufa.ru/e-store

Шӱкшак орам верештме годым

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Общероссийский калык фронтын (ОНФ) Башкортостан Республикысе пӧлкажын чолга еҥже-влак «Генеральная уборка» экологий проектым ямдыленыт. Тудын дене келшышын, нуно шӱкым чумырымо вер-влак шотышто интерактивный картым ыштеныт. Тушто кажне кумылан айдеме шӱкым келшыдыме верыште чумырымо нерген уверым коден кертеш. Тачысе кечылан республикыште илыше калык тиде картыште куштырам санкций деч посна чумырымо кандаш верым палемден.Тиде Уфимский, Краснокам, Белорецк, Бирск районлаште законлан ваштарешлыше верыште улшо шӱкым кышкыме вер-влак. Верештме факт-влак почеш верысе муниципалитет да эскерыше органлаш  обращений-влакым колтымо. Башкортостан Республикыште ОНФ-ын «Генеральная уборка» проектшым илышыш шыҥдарыме сомылым координатор семын М. Шафиков вуйлата. Тудын мутшо почеш, санкционированный огыл свалкым чумырымо нерген увертарашлан kartasvalok.ru сайтыш пурыман, шке регионым ойырыман да шӱкшакым чумырымо верын адресшым ончыктыман, тушкак келшыше фото-влакым колтыман да проблеме нерген каласыман.

Л. ГРИГОРЬЕВА.





5 миллион наре еҥ изи пашадарым налеш< Ончычсо   Вес лаштык >Шошо толеш, чон муро шочеш
 

У увер

Илен лекташ ситыше окса нерген

БР Правительствын пунчалже почеш, 2016-шо ийысе 4-ше кварталыште илен лекташ ситыше оксан ик тылзаш кугытшо ...

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Чодыра воктен иледа гын…

1 март гыч чодыра воктен верланыше мландын озажлан, пушеҥге ден вондерлаш тул ынже пиж манын, ...

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Налогым тӱлен огытыл

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Терроризм нерген видеоматериал

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ПОДПИСКА - 2017

  • 2017 ийын икымше пелыжлан сералтме ак – 373 теҥгеат 98 ыр, ик идалыклан подпискым ыштыме ак - 673 теҥгеат 99 ыр, республика деч öрдыжтö налаш шонышо-влаклан – 600 теҥге, редакцийыш толын налше-влаклан – 245 теҥге. Газетын электрон версийжылан (PDF-копийлан) подпискым http://rbsmi.ru сайтыште ыштыман. Пел ийлан возалтме ак - 271 теҥге, ик идалыклан - 460 теҥге. Тидлан порталыште регистрацийым эртыман. Умбакыже...

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