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Общественно-политическая газета "Чолман"

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

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Кӧ эн уста да пашаче?

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Калтаса районышто «Работница-2017» конкурс тений 2 мартыште эрта. Тушто тӱрлӧ предприятийлаште тыршыше самырык специалист-влак «Мыйын профессиональный кредом», «Кидмастар» шке кид дене ямдылыме экологий костюмым, художественный мастарлыкым ончыктымо конкурслаште вийыштым тергаш тӱҥалыт, увертара Калтаса районысо Самырык-влакын пашашт шотышто комитет.

Л. ШАВАЛИЕВА ямдылен.





Ече «дискотекыш» лекташ ӱнарда сита мо?< Ончычсо   Вес лаштык >Корнысо правилым КВН-ыште шымленыт
 

У увер

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Мишкан селасе Юбилейный уремыште кум пачашан у пӧртым почыныт. 17 ешлан пачер сравочым кучыктеныт. Ты пашам ...

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Терроризм нерген видеоматериал

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ПОДПИСКА - 2017

  • 2017 ийын икымше пелыжлан сералтме ак – 373 теҥгеат 98 ыр, ик идалыклан подпискым ыштыме ак - 673 теҥгеат 99 ыр, республика деч öрдыжтö налаш шонышо-влаклан – 600 теҥге, редакцийыш толын налше-влаклан – 245 теҥге. Газетын электрон версийжылан (PDF-копийлан) подпискым http://rbsmi.ru сайтыште ыштыман. Пел ийлан возалтме ак - 271 теҥге, ик идалыклан - 460 теҥге. Тидлан порталыште регистрацийым эртыман. Умбакыже...

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