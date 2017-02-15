Ече «дискотекыш» лекташ ӱнарда сита мо?

Кумдан палыме марий ечызе Кирилл Михайловын призше верч таҥасымашым Бирск олаште тений кумшо гана эртарат. Пӧръеҥ-влак 20, а ӱдырамаш-влак 10 километран ечыгорнышто вийыштым тергаш тӱҥалыт. Таҥасымаш «Солнечный» микрорайонышто 19 февральыште 12 шагат кечывалым тӱҥалеш. Марий-влак, сита тамак да кочывӱд, кальян дене вуйым аҥыртен, тазалыкым лунчыртен, шкендам ондален илаш. Марий калык акрет годсек тале сонарзе да писе ечызе семын ойыртемалтын.

И. ИВАНОВ.















