Чапле сатум ойырат

Э. АЛЕКСЕЕВА.
|Шке калыкымат, весымат пагалыман< Ончычсо
|Вес лаштык >Калык чот кузе вашталтеш?
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Э. АЛЕКСЕЕВА.
|Шке калыкымат, весымат пагалыман< Ончычсо
|Вес лаштык >Калык чот кузе вашталтеш?
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Сай пачерыш куснат
Мишкан селасе Юбилейный уремыште кум пачашан у пӧртым почыныт. 17 ешлан пачер сравочым кучыктеныт. Ты пашам ...Умбакыже...
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Шошо агалан мыняр шийвундым ойырат?
Шошо агам эртараш республикысе бюджет гыч тений 930 миллион теҥгем ойырымо лиеш. Тидын нерген Башкортостан ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
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