Газета "Чолман" Ончычсо номер-влак Выпуск №6 (1269) Акция «Кормушка для пичужки»
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Общественно-политическая газета "Чолман"

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Акция «Кормушка для пичужки»

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Как скучно жить нам будет на планете
Где птицы не поют и не смеются дети.
Поможем птицам, ведь они – друзья.
Друзей в беде бросать никак нельзя!

В воспитании подрастающего поколения немаловажную роль играет общение ребенка с живой природой. Одними из самых доступных в общении,  являются птицы. Птицы - наиболее распространенные спутники человека. К сожалению, мы забываем о братьях наших меньших, а ведь они отличаются умом и смекалкой, и им не просто бывает в морозные дни. Наступившие зимние холода не только радуют ребятню снегом, но и усложняют жизнь тем птицам, которые остаются зимовать в наших широтах. Особенно сложной для многих из них становится добыча еды. Зимой птицы часто гибнут. А ведь нужно всего им немного белого хлеба, семечек и может быть немного сала. Прикармливая птичек зимою, мы помогаем им лучше пережить это трудное время, не откочевывая от нас в леса или дальше на юг. Тем самым скромная птичья столовая сделает полезное дело, привлекая птиц в наши сады и парки.

В нашем детском саду №39 в средней группе №21 в декабре проводилась экологическая акция под названием «Кормушка для пичужки». Родителям предлагалось смастерить своими руками кормушку для птиц. Они с удовольствием откликнулись на предложение помочь голодающим птицам, и на время стали архитекторами, строителями и дизайнерами «птичьих столовых». Все кормушки были изготовлены с душой. Видно, как родители проявили свое творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен материал, который был использован для изготовления кормушек: бумага, пластиковые бутылки, дерево, пакеты после сока и молока.

Дети сами с удовольствием, и даже с гордостью приносили кормушки в группу. Каждый хотел поделиться своими впечатлениями о том, «как папа доверил молоток», о том, «как мама помогала украсить кормушку аппликацией», многие кормушки смастерили дедушки и бабушки. Все-таки как приятно помочь взрослому в таком серьезном деле, как спасение птиц от голодной и холодной зимы.

Кормушки были развешаны на участке детского сада. Мы вместе с детьми ежедневно подкладывали корм для птиц и наблюдали за тем, кто прилетел на обед в их «птичьи столовые». Семечки, крошки хлеба, зерно, кусочки сала, пшено – вот меню, которое мы предложили для птиц. И теперь, в «птичьей столовой» не умолкает веселый щебет. Дети с удовольствием подкармливают пернатых, проявляют тем самым не только заботу, но и расширяют свои знания о повадках птиц, особенностях их внешнего вида.

Мы надеемся, что наш труд поможет успешно пережить зиму ни одному десятку пернатых!

Воспитатели: Хаматова Г.Р., Фатихова И.Н.


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