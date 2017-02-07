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Общественно-политическая газета "Чолман"

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Ечыгорныш лектыт

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Арня мучаште эл мучко «Российын ечыгорныжо - 2017» таҥасымашым эртарат. Республикысе олала ден районлаштат ече дене куржталаш йӧратыше-влак тӱшка стартыш лектыт.Уфа олаште таҥасымаш-влак 10 февральыште Ленинский районысо «Водник» стадионышто, 11 февральыште «Биатлон» спортивно-оздоровительный комплексыште, Октябрьский районысо «Кашкадан» культура да каныш паркыште, Демский районысо «Баланово» чодыра парк лишне 14 шагатлан тӱҥалыт.

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.







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