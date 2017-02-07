Ечыгорныш лектыт

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
|Шкеат шуаралтыт, тунемшыштат вияҥеш< Ончычсо
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
|Шкеат шуаралтыт, тунемшыштат вияҥеш< Ончычсо
|Вес лаштык >Подписка - 2017
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Тыланда, ӱдыр-рвезе-влак!
Тений 14 гыч 22 октябрь марте Сочиште Самырык да студент-влакын XIX Тӱнямбал фестивальышт лиеш. Тушко ...Умбакыже...
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Техникым тергат
1-28 февральыште республикыште внедорожный мотосредства-влакым кучылтмым эскерыме «Снегоход» операций эрта. Трактор, корным ачалыме-чоҥымо пашам шуктышо ...Умбакыже...
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Ветеринар-влак конгрессыш чумыргат
19-21 апрельыште Башкортостаныште VII тӱнямбал ветеринар конгрессым эртарат. Секционный занятийлаште участник-влак ашныме вольыкын осал инфекциян ...Умбакыже...
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МДЦ «Артек» внедрена АИС «Путевка»
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан информирует о том, что с 1 ноября 2016 ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
...Умбакыже...