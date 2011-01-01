Эн мастар сварщик - марий рвезе

24-25 январьыште Нефтекамск машиностроительный колледжыште «Сварочный технологий-влак» дисциплина дене «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) пашазе профессий-влакын чемпионатыштын отборочный этапше эртен. Тушто Башкортостанын кыдалаш профессиональный тунемме заведенийлаж гыч 10 рвезе вийжым терген. Эн сай лектышым Нефтекамск машиностроительный колледж гыч Ф. Тимиров, Бирск шуко профилян профессиональный колледж гыч А. Александров, Туймаза индустриальный колледж гыч А. Баранов, Белебей механизаций да электрификаций колледж гыч В. Максимов, Стерлитамак политехнический колледж гыч Д. Михайлов ончыктеныт. Нунын кокла гыч, эн шуко баллым поген, икымше верыш Ф. Тимиров лектын. Чолга марий рвезе дене лишкырак палыме лийын мутланышна.

- Шкеже кушеч улат, Филипп?

- Янаул район Тошто Шуадымучаш ялеш шочын-кушкынам. Тумна школыш тунемаш коштынам. Индешымше класс деч вара Нефтекамск машиностроительный колледжыш сварщиклан тунемаш пуренам. Кызыт «Сварочное производство» специальность дене кокымшо курсышто тунемам.

- Чемпионатын зада-нийже-влак неле лийыныт?

- Куштылго огыл. Заданийым «труба не поворотная», «тавровое соединение», «горизонтальный шов», «вертикальный шов» ныл тӱрлӧ технологий дене шукташ кӱлын. Тидлан чылаже 3 шагатат 30 минут пуалтын.

- Тыгай конкурсышто вийым тергымаш мо дене пайдале?

- Тиде ончыкыжым сай пашам муаш, шке нерген палдараш йӧным ышта. Тыгак шке виетым, моштыметым умылаш, чын аклаш полша.

- Тыйын шонымаште, таче пашазе профессий-влак кӱлешан улыт мо?

- Кызыт самырык-влак пашазе профессий-влакым ойырен налаш огыт вашке. А вет пашазе специальность чоҥымо пашаштат, вӱд йымалнат, Сандалыкыштат - чыла вереат кӱлешан.

- Ончыкылыклан шонымашет могай?

- Колледжым сайын тунем пытараш, Шочмо Эл ончылно порысым шукташ, шке специальностем денак кӱшыл образованийым налаш. А кызыт 13-17 февральыште Уфа олаште «Самырык профессионал-влак» чемпионатын региональный этапыштыже колледжын чапшым аралаш ямдылалтам. Тушто мемнам эше нелырак заданий-влак вучат.

Л. ШАВАЛИЕВА мутланен.

Нефтекамск ола.