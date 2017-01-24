Вольыклан палым ыштыман

Л. ГРИГОРЬЕВА ямдылен.
|Артем, ме тый денет кугешнена!< Ончычсо
|Вес лаштык >Ик кече чемпион дене пырля
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Л. ГРИГОРЬЕВА ямдылен.
|Артем, ме тый денет кугешнена!< Ончычсо
|Вес лаштык >Ик кече чемпион дене пырля
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Ялысе кундемым вияҥдаш
РФ Правительствыште «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до ...Умбакыже...
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Башкортостанын калыкше-влак нерген
Зайнаб Биишева лӱмеш «Китап» издательство «Народы Башкортостана в переписях населения» сборникым савыктен луктын. Башкортостанстатын специалистше-влак ...Умбакыже...
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10 школым да йочасадым чоҥат
Тений республикыште 10 школым да йочасадым пашаш колтат. Буздяк, Красноусольский, Кӱшыл Татышле селалаште, Давлеканово, Учале, ...Умбакыже...
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Ежегодный республиканский конкурс «Лучши
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан сообщает, что до 15 апреля 2017 года продолжается прием материалов ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
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