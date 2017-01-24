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Общественно-политическая газета "Чолман"

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

http://www.kitap-ufa.ru/e-store

Вольыклан палым ыштыман

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2018-ше ий  гыч ял озанлыклаште да сурт-оралтыште вольыклан маркировкым ыштыман лиеш, увертара «Известий» газет. 2018-ше ий 1 январь гыч маркировкым имньылан, тӱкан кугу вольыклан, пӱчылан, верблюдлан, сӧсналан, 2019-ше ий гыч шорыклан, казалан, пийлан, пырыслан, сурткайыклан, пушкыдо пунан янлыклан, кроликлан, мӱкшлан ышташ палемдыме. Тидын годым вольыклан 15 знакан номерым «пӧлеклат». Тудо информсистемыште тудын нерген чыла уверым палаш полша. Маркировкым бирка, шӱйыш пижыктыме чылвыр, татуировка, тавро дене ыштат. Маркировкым вольык шочмеке але элыш кондымо деч вара кум тылзе жапыште ыштен шуктыман. Тиде радамым шуктыдымылан граждан-влаклан 500 гыч 1000 теҥге марте, должностной лица-влаклан 3-5 тӱжем, юрлица-влаклан 10-20 тӱжем теҥге штрафым тӱлыктен кертыт.

Л. ГРИГОРЬЕВА ямдылен.


Артем, ме тый денет кугешнена!< Ончычсо   Вес лаштык >Ик кече чемпион дене пырля
 

У увер

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ПОДПИСКА - 2017

  • 2017 ийын икымше пелыжлан сералтме ак – 373 теҥгеат 98 ыр, ик идалыклан подпискым ыштыме ак - 673 теҥгеат 99 ыр, республика деч öрдыжтö налаш шонышо-влаклан – 600 теҥге, редакцийыш толын налше-влаклан – 245 теҥге. Газетын электрон версийжылан (PDF-копийлан) подпискым http://rbsmi.ru сайтыште ыштыман. Пел ийлан возалтме ак - 271 теҥге, ик идалыклан - 460 теҥге. Тидлан порталыште регистрацийым эртыман. Умбакыже...

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