Экологий йодыш тӱҥ лиеш

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
|Ойган уверат ятыр< Ончычсо
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
|Ойган уверат ятыр< Ончычсо
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Июль гыч акым кугемдат
Элыште коммунальный услугылан акым ий еда кугемден толыт. Теве теният июль тылзе гыч Бирскыште илыше-влак ...Умбакыже...
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БГПУ-лан - 50 ий
М. Акмулла лӱмеш Башкир кугыжаныш педуниверситет пел курымаш лӱмгечыжым палемда. Тачысе кечылан образований рӱдер вич ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
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