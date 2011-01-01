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Общественно-политическая газета "Чолман"

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

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Экологий йодыш тӱҥ лиеш

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Россий Федерацийыште, тыгак Башкортостаныштат 2017-ше ий Экологий да тӱткын аралыме пӱртӱс вер-шӧр-влак идалык семын эрташ тӱҥалеш. Республикыште южым, вӱдым, кушкыл да янлык-влакым аралыме, калыкын экологий культурыжым шарыме шотышто шӱдӧ наре мероприятийым илышыш шыҥдараш палемдыме.

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.

Ойган уверат ятыр< Ончычсо
 

У увер

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  • 2017 ийын икымше пелыжлан сералтме ак – 373 теҥгеат 98 ыр, ик идалыклан подпискым ыштыме ак - 673 теҥгеат 99 ыр, республика деч öрдыжтö налаш шонышо-влаклан – 600 теҥге, редакцийыш толын налше-влаклан – 245 теҥге. Газетын электрон версийжылан (PDF-копийлан) подпискым http://rbsmi.ru сайтыште ыштыман. Пел ийлан возалтме ак - 271 теҥге, ик идалыклан - 460 теҥге. Тидлан порталыште регистрацийым эртыман. Умбакыже...

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