Владимир Путинын пресс-конференцийыштыже

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
Умбакыже газетын 1-ше номерыштыже лудса.
|Идалыкын еҥже-влакым ойырышт< Ончычсо
|Вес лаштык >«Чолман» газетын ешыже да марий лудшо-влак!
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.
Умбакыже газетын 1-ше номерыштыже лудса.
|Идалыкын еҥже-влакым ойырышт< Ончычсо
|Вес лаштык >«Чолман» газетын ешыже да марий лудшо-влак!
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Республикылан 100 ий темме вашеш
Башкортостанлан 100 ий темме вашеш «Республикын шочмыжо» сылнымутан произведений-влак конкурсым увертарыме. Выставке-конкурс изобразительный искусствын чыла ...Умбакыже...
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Ял озанлык нерген
Башкортостаныште 2016-2020-шо ийлаште агропромышленный комплексым вияҥдыме шотышто Стратегический планым ыштыме. Тидын нерген пунчалым БР Правительствын ...Умбакыже...
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Чемпионатлан ямдылалтыт
13-17 февральыште Уфаште «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) II региональный чемпионат эрта. Тудо пашаче ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
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