Газета "Чолман" Ончычсо номер-влак Выпуск №1 (1264) Владимир Путинын пресс-конференцийыштыже
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Общественно-политическая газета "Чолман"

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Владимир Путинын пресс-конференцийыштыже

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Кодшо ийысе декабрь тылзыште Нефтекамск оласе «Красное знамя» газетын редакторжо Л.В. САБИТОВА эл вуйлатыше Владимир Путинын пресс-конференцийышкыже коштын тольо. Тушко логал кертмым да чылажымат шкеак ужмым-колмым, очыни, кугу пиаллан шотлыман. Теве кузе тидын нерген Людмила Валерьяновна каласкала.

Э. АПТУЛМАНОВА ямдылен.

Умбакыже газетын 1-ше номерыштыже лудса.

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