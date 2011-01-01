Газета "Чолман" Ончычсо номер-влак Выпуск №1 (1264) Идалыкын еҥже-влакым ойырышт
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Общественно-политическая газета "Чолман"

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Идалыкын еҥже-влакым ойырышт

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Краснокам районышто кажне идалык мучаште «Идалыкын еҥже» мероприятийым эртарат. Ий еда районысо тӱҥ сценыште у еҥ-влак дене палдарат, суапле пашашт нерген каласкалат.

Кодший декабрь мучаштат пайремыш предприятий да организаций вуйлатыше, ончыл пашаеҥ да паша ветеран-влакым ӱжыныт ыле. Тудым район администраций вуйлатыше Р.М. Гильмуллин почо.

Пашаште ойыртемалтше-влакым икмыняр блок дене палемдышт. Эн ончыч районышто гына огыл, республикыштат чапланыше-влакым сценыш ӱжыч.  Нунын коклаште «Племзавод-Алга» СПК-н техник-осеменаторжо Л. Закарина (район администрацийын тауштыме серышыжым кучыктеныт), «Заря» СПК-н механизаторжо И. Илинбаев («За самоотверженный труд в РБ» отличий знак), «Мир» СПК-н тӱҥ инженерже А. Ми-хайлов («БР-ысе ял озанлыкын сулло пашаеҥже» чап лӱм), Краснокам ЦРБ-н 1-ше поликлиника пӧлкажын врач-лаборантше, клинико-диагностический лабораторий вуйлатыше Э. Садыева (РФ Здравоохранений министерствын Почетный грамотыжо), Корий школын туныктышыжо, «Идалыкын туныктышыжо - 2016» конкурсын финалистше Н. Яранова (район администрацийын тауштыме серышыже) да молат ыльыч.

Районын лектышыжат уда огыл. Ял озанлык продукцийым ыштен налмаште кӱкшӧ лектышлан БР Правительствын дипломжо дене, наркотик ваштареш кучедалме пашам сайын ворандарымылан БР Антинаркотический комиссийын I степенян дипломжо дене палемденыт.

Образований, культур пашаште, спортышто, моло сферыште ойыртемалтше ончылъеҥ да паша ветеран-влаклан Почетный грамотым, тауштыме серышым але пӧлек сертификат-влакым кучыктышт. Районысо художественный самодеятельность коллектив-влак сай концертым ончыктышт.

Н. ИРГУБАЕВ.

Краснокам район.




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