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Общественно-политическая газета "Чолман"

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

http://www.kitap-ufa.ru/e-store

Йоча-влак куанен юарлат

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Агрыз райрӱдӧ деч 100 километр ӧрдыжтӧ, Шуар ялыште, илыше калык У ийым вашлияш уло кертмын ямдылалте. Мутлан, тиде ялын шочшыжо Н. Николаев суртшо воктене кажне ийын лум олам чоҥа. Николай, агрофирмыште пашам ышта гынат, «йоча модмашланат» жапым муэш. Лум да ий гыч ыштыме пашаже-влак моткоч оҥай лектыт. Тиде телым нуно ялысе калыкым, унала толшо-влакым поснак куандареныт. «Лум олам ме ноябрьыште лум вочмеке ышташ тӱҥалына. Скульптур-влакым ямдылаш уло ешге лектына. Илалше улыт гынат, ава-ачамат ӧрдыжеш огыт код. Пошкудо йоча-влакат полшат», - каласкала Николай. Ий курык гыч мунчалташ воктенсе школ-йочасад гычат толыт. Кастене да каныш кечылаште лум ола йоча-шамычын куанен юарлыме верышкышт савырна.

Л. МИХАЙЛОВА.

Татарстан Республика.






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