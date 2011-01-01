24-25 январьыште Нефтекамск машиностроительный колледжыште «Сварочный технологий-влак» дисциплина дене «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) пашазе профессий-влакын чемпионатыштын отборочный этапше эртен. Тушто Башкортостанын кыдалаш профессиональный тунемме заведенийлаж гыч 10 рвезе вийжым терген. Эн сай лектышым Нефтекамск машиностроительный колледж гыч Ф. Тимиров, Бирск шуко профилян профессиональный колледж гыч А. Александров, Туймаза индустриальный колледж гыч А. Баранов, Белебей механизаций да электрификаций колледж гыч В. Максимов, Стерлитамак политехнический колледж гыч Д. Михайлов ончыктеныт. Нунын кокла гыч, эн шуко баллым поген, икымше верыш Ф. Тимиров лектын. Чолга марий рвезе дене лишкырак палыме лийын мутланышна.