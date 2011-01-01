2017-ше ийыште Россий законодательствыш ятыр вашталтышым пуртымо
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Общественно-политическая газета "Чолман"
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Келшымаш да калык пиал верч!
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Изи да кокла бизнеслан полыш
Москваште РФ-ын субъектше-влаклан изи да кокла предпринимательствым вияҥдаш кугыжаныш финанс полыш семын субсидийым ойырымо шотышто ...Умбакыже...
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Ялысе корным чоҥашлан
2017-ше ийыште ялысе корнылам чоҥаш, тӧрлаташ Российын 54 регионжылан федерал субсидийым пуат. Башкортостан Республикылан тиде ...Умбакыже...
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Терроризм нерген видеоматериал
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