Газета "Чолман"
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Общественно-политическая газета "Чолман"

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ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой

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5 №, 2017 ий 1 февраль

У закон-влак илышым кузе вашталтат?

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2017-ше ийыште Россий законодательствыш ятыр вашталтышым пуртымо

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Эн мастар сварщик - марий рвезе

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24-25 январьыште Нефтекамск машиностроительный колледжыште «Сварочный технологий-влак» дисциплина дене «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) пашазе профессий-влакын чемпионатыштын отборочный этапше эртен. Тушто Башкортостанын кыдалаш профессиональный тунемме заведенийлаж гыч 10 рвезе вийжым терген. Эн сай лектышым Нефтекамск машиностроительный колледж гыч Ф. Тимиров, Бирск шуко профилян профессиональный колледж гыч А. Александров, Туймаза индустриальный колледж гыч А. Баранов, Белебей механизаций да электрификаций колледж гыч В. Максимов, Стерлитамак политехнический колледж гыч Д. Михайлов ончыктеныт. Нунын кокла гыч, эн шуко баллым поген, икымше верыш Ф. Тимиров лектын. Чолга марий рвезе дене лишкырак палыме лийын мутланышна.

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Марий йылмым да литературым йӧратыше-влак таҥасеныт

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Теле тылзын 15-16 кечыштыже Благовещенск оласе шуко профилян колледжын педагогике пӧлкаштыже марий йылме да литератур дене олимпиадын регионысо этапше эртен. Тушко 12 район гыч 9-11 класслаште тунемше 30 участник миен.

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Математикылан шӱмаҥдат

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Пытартыш ийлаште мемнан элын илышыштыже ятыр вашталтыш лийын, тиде амал денак у профессий-влак толын лектыныт, улшыжо-влак дек йодмаш кугемын. Садлан кушкын толшо тукымымат илышлан у семын, ончычсо деч ойыртемалтшын ямдылыман. Тидлан кӧра туныктымо системыштат ятыр вашталтышым ыштыме - образований учрежденийлаш у ФГОС стандартым шыҥдарыме.

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Лицейлан писательын лӱмжым пуымо

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Кодшо арнян Мишкан селаште 1-ше лицейлан Башкортостан Республикын калык писательже, литератур ден искусствышто Россий Федерацийысе Кугыжаныш премийын, Башкортостанысе Салават Юлаев лӱмеш Кугыжаныш премийын лауреатышт, БР искусствын сулло деятельже Флорид  Буляковын лӱмжым пуымылан лӱмлымӧ пайрем эртыш. Школ зданиеш тыште Ф. Буляков тунемме нерген шарнымаш оҥам пижыктыме. Тудым Мишкан район администраций вуйлатыше Рустам Мусинлан да драматургын шольыжо Рауф Буляковлан почаш ӱшанышт.

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Унала миен тольым

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Арменийыште мланде чытырналтме годым мыйын кугу эргым Азербайджанысе Джульфа олаште кӱртньыгорно войскаште служитла ыле. Тиде жапыште Иран дене Ирак кугыжаныш-влак коклаште согыш каен.

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У увер

Изи да кокла бизнеслан полыш

Москваште РФ-ын субъектше-влаклан изи да кокла предпринимательствым вияҥдаш кугыжаныш финанс полыш семын субсидийым ойырымо шотышто ...

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Ялысе корным чоҥашлан

2017-ше ийыште ялысе корнылам чоҥаш, тӧрлаташ Российын 54 регионжылан федерал субсидийым пуат. Башкортостан Республикылан тиде ...

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Терроризм нерген видеоматериал

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